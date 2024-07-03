Индия рекордно закупилась российской нефтью

Индия в июне закупала российскую нефть в объеме 2,13 млн баррелей в сутки (б/с). Это второй по величине результат за всю историю наблюдений, пишет РБК со ссылкой на данные Kpler.

Рекорд был установлен в мае 2023 года. Тогда объем поставок нефти из России в азиатскую страну составил 2,15 млн б/с.

Импорт нефти марки Urals вырос на 13% год к году и достиг 1,6 млн б/с, обновив исторический максимум. Между тем поставки дальневосточных сортов нефти упали относительно прошлогодних показателей. Так, импорт ESPO сократились до 103 тыс. б/с против 107 тыс. б/с годом ранее. Поставки Sokol рухнули почти вдвое — до 51 тыс. б/с против 152 тыс. б/с годом ранее.

«Urals больше подходит для индийских НПЗ, которые одни из самых глубоких в плане нефтепереработки. Кроме того, большую роль играет цена. ESPO продается со скидкой в $1 к баррелю Brent, а Urals стабильно на $2-3 за баррель дешевле. При этом объем Urals больше, и он не так скупается Китаем, как ESPO», — пояснил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

Накануне цена нефти эталонной марки Brent впервые за два месяца превысила $87 за баррель.

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