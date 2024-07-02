Эн+ завершил квалификацию ГЭС в российской системе сертификации низкоуглеродной энергии

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ получил свидетельства Ассоциации «НП Совет рынка» о квалификации 4 гидроэлектростанций — Братской, Иркутской,
Красноярской и Усть-Илимской — как объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба холдинга.
Квалификация ГЭС нужна для выпуска атрибутов генерации (т.н. «зеленых» сертификатов), которые подтверждают низкий углеродный след вырабатываемой электроэнергии, а также их продажи компаниям и физлицам.
Как отметил генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров, холдинг продолжает расширять использование «зеленых» сертификатов в России.
«Сегодня, когда в России есть национальная система сертификации и учета сертификации электроэнергии, мы сосредоточимся на ее развитии», — сказал он.
По словам Колмогорова, национальная система сертификации электроэнергии может стать инструментом для достижения целей декарбонизации компаний в России.
Критериями для аттестации генерирующего объекта является его текущая эксплуатация, присоединение к электросетям, наличие отдельных групп точек поставок на оптовом
энергорынке, а также оснащение прибора учета для измерения объема произведенной электроэнергии.