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Эн+ завершил квалификацию ГЭС в российской системе сертификации низкоуглеродной энергии

ГЭС Эн+ подтвердили работу на основе возобновляемых источников энергии

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ получил свидетельства Ассоциации «НП Совет рынка» о квалификации 4 гидроэлектростанций — Братской, Иркутской,
Красноярской и Усть-Илимской — как объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба холдинга.

Квалификация ГЭС нужна для выпуска атрибутов генерации (т.н. «зеленых» сертификатов), которые подтверждают низкий углеродный след вырабатываемой электроэнергии, а также их продажи компаниям и физлицам.

Как отметил генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров, холдинг продолжает расширять использование «зеленых» сертификатов в России.

«Сегодня, когда в России есть национальная система сертификации и учета сертификации электроэнергии, мы сосредоточимся на ее развитии», — сказал он.

По словам Колмогорова, национальная система сертификации электроэнергии может стать инструментом для достижения целей декарбонизации компаний в России.

Критериями для аттестации генерирующего объекта является его текущая эксплуатация, присоединение к электросетям, наличие отдельных групп точек поставок на оптовом
энергорынке, а также оснащение прибора учета для измерения объема произведенной электроэнергии.

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