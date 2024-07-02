В Ростове пятеро заключенных стали работниками транспортной компании

«Ростовская транспортная компания» из Ростова-на-Дону приняла на работу первых пять заключенных из исправительной колонии №10. Об этом изданию donnews.ru сообщил директор департамента транспорта города Вадим Шкабарня.

«Это наш первый опыт привлечения на работу сотрудников, отбывающих наказание. Пока приняли пять человек — один человек работает шиномонтажником и четыре — слесарями», — заявил Шкабарня.

Соглашение между компанией, городом и колонией действует таким образом: «РТК» забирает заключенных из колонии в 8 утра и привозит их обратно в 17:00. На рабочем месте заключенных обеспечивают обедом, а зарплата выплачивается наравне с другими сотрудниками.

По словам Шкабарни, ростовский бизнес не в первый раз выказывает интерес к найму на работу заключенных — особенно тех, кто обладает дефицитными профессиями.

До этого пермское ГУФСИН https://www.donnews.ru/pyat-zekov-stali-sotrudnikami-rostovskoy-transportnoy-kompaniiпокупку игровой приставки в колонию для пожизненных заключенных.

Ранее врио начальника СИЗО в Ростове-на-Дону отстранили от работы.