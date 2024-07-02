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Москвичам стало дороже обходиться содержание собак

Главный экономист ЦБ Львова: за год содержание собак в Москве подорожало на 9%

Содержание собаки в Москве в мае 2024 года обходилось дороже на 9,4%, чем в мае 2023-го. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный экономист Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

«Собака – это лучший друг и компаньон, но нужно помнить и о нашей ответственности – питомца необходимо правильно кормить и внимательно следить за его здоровьем. Собачий рацион – существенная статья ежемесячных расходов собаководов. За год стоимость сухих кормов в столице увеличилась на 5%», — отметила Львова.

По ее словам, одна из главных причин – увеличение себестоимости кормов из-за роста закупочных цен на сырье: подорожали куриные и мясные ингредиенты и их производные, а также другие добавки, в том числе импортные, которые входят в состав кормов. Эксперт добавила, что кроме сырья, росли в стоимости логистика и упаковка для кормов.

По словам Львовой, ветеринарные услуги тоже стали обходиться москвичам дороже: выросли цены на импортные вакцины, закупку и обслуживание иностранного оборудования. Поэтому стоимость осмотра у ветеринара выросла за год на 9%, а стоимость прививки для животного – на 10%, заключила эксперт.

«Однако об инфляции не стоит судить по одному такому небольшому набору товаров и услуг, как в приведенном нами примере условного «Индекса собаки». Ведь Росстат включает в расчет инфляции цены на почти 570 позиций товаров и услуг (по России в целом), куда входят продукты, одежда, медикаменты, техника, различные услуги и многое другое», — уточнила Львова.

По ее словам, в целом годовая инфляция в Москве в мае составила 9,2%.

Для комфортной жизни людей и экономического развития страны ЦБ считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и для возвращения ее к этой цели реализует меры денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее финансист предрекла инфляцию в 6% по итогам 2024 года.

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