В России взлетели продажи новых авто

Продажи новых автомобилей в России по результатам января — июня подскочили на 63% год к году и превысили 844 тыс. машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года в стране было реализовано 519,6 тыс. новых автомобилей.

Основную долю продаж заняли легковушки (713,9 тыс. штук). На втором месте по объему реализации оказались легковые коммерческих автомобили (60,6 тыс.). Также за период было продано 59,4 тыс. грузовиков и 10,7 тыс. автобусов.

Продажи новых электромобилей за январь — июнь взлетели на 137% год к году, до 11,2 тыс. единиц.

Рынок новых авто отечественных брендов за период вырос на треть к прошлому году и составил более 373 тыс. штук.

До этого сообщалось, что россияне стали больше тратить на платные дороги. За первые шесть месяцев количество платежей выросло на 9%.

Ранее российскому авторынку предсказали сокращение.