Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки в РФ

Ситуация на рынке муки в России в настоящее время стабильная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«В настоящее время ситуация на рынке хлеба и муки оценивается как стабильная», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, отпускная цена пшеничной муки в среднем по стране составляет 24,9 рубля за килограмм. С конца 2024 года стоимость продукции сельхозпроизводителей увеличилась на 2,9%, что ниже темпов инфляции. Сейчас цена на 10,9% меньше показателя аналогичного периода 2022 года.

При этом увеличиваются затраты на ее транспортировку и упаковку.

В Минсельхозе рассказали, что цены производителей на пшеницу 3 класса составляют 13,733 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4 класса - 12,655 тысячи рублей.

До этого стало известно, что в будущем гречка может стать заменой пшеницы из-за лучшей устойчивости к изменениям климата. К такому выводу пришли баскские ученые из Университета Страны Басков в Испании.

Ранее ученые выяснили, к какому году блюда из насекомых станут международной нормой.