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Экономист оценил вероятность дефолта на Украине

Экономист Самойлюк: даже без реструктуризации долга дефолт Украины маловероятен

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Carlos Barria/Reuters

Дефолт Украины в августе маловероятен, считает экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк. Его слова приводит «Экономическая правда».

Если Киеву не удастся реструктуризировать долг к следующему месяцу, наиболее вероятным вариантом согласования с кредиторами будет продление моратория по выплатам еще на год, а не дефолт, подчеркнул эксперт.

При этом по словам Самойлюка, Украине сейчас крайне важно договориться о реструктуризации долга. Это позволило бы стране вообще ничего не выплачивать частным кредиторам на протяжении нескольких лет, или хотя бы свести эти платежи к минимуму, подчеркнул эксперт.

О вероятном дефолте Украины в августе ранее писал журнал The Economist.

До этого обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво заявлял, что западные кредиторы перестали верить в будущее Украины.

Ранее в Раде сообщили о фактическом дефолте в стране.

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