Экономисты заявили о сокращении реальных доходов россиян

Сообщения о росте продаж черной икры в России не говорят о повышении благосостояния жителей, считает экономист Елена Ведута. В беседе с Общественной Службой Новостей она не согласилась с позитивными оценками ситуации, подчеркнув, что на фоне инфляции реальные доходы населения сокращаются.

Напомним, в России за 5,5 месяца 2024 года выросли на 9%. По сравнению с допандемийным, 2019 годом, покупательский спрос на деликатес оказался выше на 6%. Ведута призвала не только озвучивать статистику, но также сообщать, какие именно слои населения покупают деликатес.

«Я сомневаюсь, что средние социальные слои увеличили объем покупок черной икры по сравнению с предшествующими годами», — отметила она.

По словам экономиста, на самом деле реальные доходы россиян сокращаются из-за роста цен на коммуналку, бензин, билеты, продукты, медицину. Позитивные оценки на фоне роста спроса на черную икру касаются лишь олигархов, считает Ведута.

«Статистики положительной по доходам граждан нет, инфляция продолжает расти, доходы олигархов тоже. Лично я не разделяю оптимизма», — заявила эксперт.

По-настоящему позитивные прогнозы, по ее мнению, можно будет делать если экономика будет интенсивно развиваться несмотря на кризис, в который сегодня вступает весь мир.

Россиянам ранее предрекли рост реальных доходов в 2024 году.