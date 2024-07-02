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Прибыль российских компаний за год выросла на четверть

«Известия»: прибыль российских компаний в 2023 году достигла 38 трлн рублей

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Depositphotos

Прибыль российских компаний по итогам 2023 года составила 38,2 трлн рублей. Значение на 23% превысило показатель за предыдущий год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического портала ФНС.

Для сравнения: прибыль отечественного бизнеса в 2022 году составила 31,1 трлн рублей.

Наиболее заметный рост прибыли пришелся на компании, работающие во внутренних секторах экономики, которые в меньшей степени оказались подвержены санкциям. В их числе — строительная отрасль, мобильные операторы, гостиничный бизнес.

Параллельно с этим доходы российских предприятий в 2023-м упали на 36%, до 814 трлн рублей против 1267 трлн рублей годом ранее. Сокращение доходов вызвано внешними ограничениями, которые вынуждают компании перестраивать логистику и производственные процессы, отмечают эксперты.

До этого сообщалось, что в доход России переданы более 131,2 млн акций компаний, связанных с экстремизмом.

Ранее стало известно, насколько выросли поступления в российский бюджет от налога на богатых.

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