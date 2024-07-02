В Киеве считают, что Украине могут навязать невыгодные условия реструктуризации долга

Запад может навязать Украине невыгодную реструктуризацию долга, что еще хуже, чем дефолт. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил киевский экономист Алексей Кущ.

Он отметил, что дефолта на Украине не будет.

«Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже», — написал Кущ.

Он подчеркнул, что вся финансовая помощь западных стран носит геополитический, а не коммерческий характер.

Экономист объяснил, что невыгодная реструктуризация означает то, что Украине спишут мало долгов, дадут короткую отсрочку, а процент по задолженности не снизят или снизят незначительно.

«Теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьезного не спишет», — добавил он.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине придется преодолеть долгий путь для вступления в союз, который потребует постоянных усилий, самоотверженности и крупных реформ.

Ранее сообщалось, что ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза.