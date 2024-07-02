Россиянам объяснили, как взять ипотеку без первоначального взноса

Взять ипотеку без первоначального взноса возможно в определенных ситуациях, например, можно использовать в качестве стартовой суммы материнский капитал. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Оксану Савчину.

Еще один вариант — заложить уже имеющуюся недвижимость, продолжила экономист. В этом случае заемщик сможет взять ипотеку на сумму не более 80% от стоимости имущества в залоге. Максимальная сумма кредита составит 100 млн рублей.

Взять ипотеку без первоначального взноса сейчас не получится, подчеркнула Савчина. При этом важно понимать — чем выше взнос, тем больше шанс получить одобрение по заявке и более выгодные условия ипотеки, заключила эксперт.

До этого правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредиткам.

Ранее россиянам рассказали об альтернативе ипотеки.