Стало известно, сколько квартир продается в центре Москвы

В центре Москвы сосредоточено 89 новостроек. По этому показателю Центральный округ занимает первое место в столице. При этом в них продается всего 3255 квартир и апартаментов (восьмое место в «старой» Москве). Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что больше всего квартир продается в небоскребе «Москва-Сити».

Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина добавила, что покупатели в первую очередь приходят в те проекты, где больше выбор по площади, планировке, бюджету, типу отделки. По ее словам, чем шире линейка планировочных решений, тем больше сделок. Бардина уточнила, что с этой точки зрения в более выигрышном положении оказываются застройщики крупных проектов, особенно на начальной или средней стадии строительства.

По данным «Метриум», в новостройках на юге Москвы в июне 2024 года продавалось 8105 квартир и апартаментов (16,6% от суммарного объема предложения в «старой» Москве). По итогам мая 2024 года Южный округ занял первое место по объему предложения в Москве.

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