Россиянам рассказали, как договориться о повышенной зарплате

Чтобы получить сумму в верхней границе диапазона предлагаемой зарплаты, нужно правильно составить резюме. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова. По ее словам, резюме не должно быть более двух страниц.

«Нужно указать опыт, непосредственно связанный с функционалом должности, на которую претендует кандидат. Не стоит копировать должностные обязанности из трудового договора — лучше сфокусироваться на ключевых направлениях, задачах, которыми вы занимались. Описывайте достижения на предыдущих рабочих местах, а не только процесс. Используйте фотографию исключительно в деловом стиле и не допускайте орфографических ошибок», — объяснила эксперт.

Второй шаг — использовать сопроводительное письмо. Его основная цель привлечь внимание рекрутера. Письмо не должно быть слишком длинным. Будет полезным написать потенциальному работодателю, что именно привлекает вас в компании и в вакансии, коротко о своем релевантном для данной должности опыте. Петрова посоветовала не дублировать резюме, а описать все одним емким предложением.

Третий шаг — продемонстрировать свою ценность. Прежде чем говорить с кадровиком о зарплате, нужно продемонстрировать энтузиазм и показать, насколько хорошо ваш опыт и навыки соответствуют желаемой должности. Лучше всего привести реальные примеры из своего профессионального опыта, дополнив достижениями и рассказать о том, как ваша работа повлияла на компанию.

Четвертый шаг — правильный вопрос. По словам Петровой, спрашивать о зарплате во время собеседования нужно аккуратно — вопрос о деньгах никогда не должен быть первым. Прежде чем задать вопрос, стоит убедиться, что он сейчас «в тему» и задавать его только после того, как уже заинтересовали интервьюера своими скиллами. Если рекрутер спросит об ожидаемом уровне зарплаты, нужно указать уместный диапазон вместо конкретной цифры. Петрова пояснила, что это покажет вашу готовность к переговорам.

Пятый шаг — не допускать ошибок. Эксперт сказала, что есть кандидаты, которые сильно завышают свои ожидания и тем самым отпугивают потенциальных работодателей. Особенно, если эти пожелания, не подкреплены знаниями и умениями.

Петрова рекомендовала попробовать обсудить дополнительные бенефиты, если предложенный оклад оказался меньше ожидаемого: интересные амбициозные задачи, возможность карьерного продвижения, бонусная (переменная) часть за реализацию KPI и возможность индексации окладной части.

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