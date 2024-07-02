Экономист сообщил о подорожании хлеба в России

С 22 по 29 июня так называемый Индекс Мишек снизился на 0,7%, неделю назад он вырос на 0,1%. В конце июня в России подорожал белый хлеб. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Интересный факт, что четвертую неделю подряд стоимость корзины из 14 товаров практически не растет вопреки распространенным ожиданиям роста текущего уровня инфляции в стране. За неделю из 14 товаров снизилась цена на морковь (-16,1%), компенсировав в пользу потребителей ее рост на 6,9% неделю назад. Однако повысилась цена на самый дешевый батон белого хлеба (+ 5,7%)», — отметил экономист.

По его словам, цены остальных товаров не изменились.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В мае 2024 года Индекс Мишек вырос на 8,7% к маю 2023-го. В апреле индекс увеличился на 11,2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе задачу в 2025 году довести инфляцию до целевого уровня в 4%. Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова сочла, что инфляция в России по итогам 2024 года будет не ниже 6%.

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