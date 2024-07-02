Россияне стали реже закладывать имущество. В мае они получили 12,58 тыс. кредитов наличными под залог транспорта или недвижимости на общую сумму 17,22 млрд руб. Это на 11% меньше по числу выдач и на 8% — по объему, чем в апреле, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (есть у «Газеты.Ru»).

Средний размер кредита под залог имущества за месяц вырос на 3%: с 1,33 млн до 1,37 млн руб. За год показатель сократился на 4%. Средний срок залогового кредитования в мае 2024 года с исторического максимума в 75 мес. (6 лет 3 мес.) уменьшился до 74 мес. Средний срок за год вырос на 12 месяцев: в мае прошлого года он составлял 62 мес. (5 лет 2 мес.).

В общем объеме залогового кредитования в мае 78% (или 13,35 млрд руб.) пришлось на займы под залог транспорта, 20% (или 3,51 млрд руб.) — под залог недвижимости, 2% (или 360,50 млн руб.) — на иные имущественные права.

В топ-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными под залог имущества в мае вошли Москва (680 кредитов на 1,82 млрд руб.), Московская область (716 кредитов на 1,26 млрд руб.), Свердловская область (818 кредитов на 802,66 млн руб.), Краснодарский край (552 кредитов на 769,36 млн руб.) и Санкт-Петербург (429 кредитов на 751,34 млн руб.).

В апреле 2024 года гражданам было выдано 14,07 тыс. займов на 18,65 млрд руб.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее стало известно, кому банки выдали самые крупные кредиты.