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Стало известно, зачем россияне покупают валюту

Каждый второй опрошенный россиянин покупает валюту для поездок за рубеж

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Depositphotos

Каждый второй опрошенный россиянин — 51% — покупает наличную валюту для туристических поездок за рубеж. 41% формируют накопления в валюте. Это следует из опроса Финансов Mail.ru. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Большинство россиян (78%) следят за курсами валют. Основной валютой, на которую они ориентируются, остается американский доллар (71%). На втором месте (56%) — евро, на третьем — юань (17%). При этом только каждый третий участник исследования планирует покупать валюту (33%), а больше половины (53%) в ближайшее время такую покупку для себя не рассматривают.

Участники опроса больше всего предпочитают покупать иностранную валюту в наличных деньгах (57%) и в виде средств на счете в банке (7%). Чаще всего — в 54% случаев — они это делают в отделениях банка и в обменниках (18%).

Из проблем, которые россияне испытывают при покупке валюты, наиболее частыми называют невыгодный курс (42%) и отсутствие купюр в обменниках (14%). Каждый четвертый (26%) респондент не сталкивался с какими-либо неудобствами при покупке валюты.

Опрос проходил 26-27 июня среди читателей проекта Финансы Mail.ru. В нем приняли участие 5,5 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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