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Эксперты рассказали, что будет с рынком жилья на фоне отмены льготной ипотеки

Ипотечный брокер Ракута: отмена льготной ипотеки снизит активность на рынке жилья

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Теперь минимум до середины осени ситуацию будут мониторить специалисты Минфина и Минстроя, а затем возможны новые программы по покупке жилья, отметил в беседе с 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

В ближайшее время профильные ведомства будут отслеживать обращения заемщиков, считает эксперт.

«Льготная ипотека — это в первую очередь мера поддержки строительного сектора, в этой сфере очень важны постоянные продажи. И если они упадут у застройщиков, у банков, нужно будет предпринимать какие-то меры», — пояснил Ракута.

После этого будут приниматься конкретные решения, считает брокер. Он назвал ошибкой полную отмену льготного кредитования, подчеркнув, что по этой схеме работают многие застройщики и банки. Потребители же, по его мнению, при покупке жилья ориентируются не на стоимость, а на размер ежемесячного платежа.

В целом сейчас будет наблюдаться падение количества сделок и заявок на ипотеку. После периода затишья, возможно, будут приняты новые льготные программы — это будет зависеть от того, как адаптируется к переменам рынок жилья, отметил Ракута.

При этом требования к заемщикам ужесточились, каждому третьему будут отказывать, считает специалист. Все это сделает ипотеку еще более недоступной, заключил он.

Напомним, программа льготной ипотеки по 8% в новостройках завершилась 1 июля. Экономисты и аналитики считают, что остальные государственные ипотечные программы под низкие ставки продолжат действовать, а ставки по рыночной ипотеке начнут падать уже в 2025 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россиянам ранее рассказали об альтернативе ипотеки.

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