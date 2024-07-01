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В России вырос спрос на черную икру

РБК: продажи черной икры в России выросли почти на 10%

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Depositphotos

Покупки осетровой икры в России за 5,5 месяца 2024 года выросли на 9% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, предоставленные аналитиками ресурса «Чек Индекс».

По сравнению с допандемийным, 2019 годом, покупательский спрос на деликатес оказался выше на 6%.

«Кроме числа покупок увеличился в два раза сам размер банок, которые чаще приобретали потребители», — уточнили в сообщении.

В мае в России начали маркировать красную и черную икру. По данным на 25 апреля, в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, в том числе 83 производителя и импортера. Всего в стране выпустили более 264 тысяч кодов маркировки. По словам заместителя гендиректора оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова, еще до старта обязательных требований в оборот ввели более 4,5 тысячи единиц икорной продукции, которую уже можно видеть в российских магазинах.

Ранее российские рыбаки начали искать новые рынки сбыта из-за закрытия США и ЕС.

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