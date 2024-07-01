В Турции сняли ограничение на повышение платы за аренду квартир

Правительство Турции отменило с 1 июля двадцатипятипроцентное ограничение на повышение платы за аренду квартиры. Об этом сообщает телеканал NTV.

Это позволит арендодателям повышать стоимость аренды жилья в пределах, определенных индексом потребительских цен, и исходя из уровня инфляции.

Когда ранее турецкие власти ранее продлили до июля 2024 года ограничение в подъеме платы за съем жилья, арендодатели выступали против. По их мнению, при определении платы за аренду должен учитываться годовой уровень инфляции, которая по итогам января составила 64,86%.

В феврале стало известно, что власти Турции собираются с 1 июля 2024 года снять ограничение на повышение платы за аренду квартиры в 25% и больше не продлевать его действие. Об этом сообщил министр юстиции Йылмаз Тундж.

С начала года в Турции начали штрафовать за сдачу жилья туристам без лицензии. Желающие сдать жилье в аренду туристам на срок менее 100 дней с 1 января обязаны получить соответствующую лицензию. Речь идет о лицензии от министерства культуры и туризма.

Ранее россиянка поселилась на складе в Анталье из-за отказа арендатора покидать ее квартиру.