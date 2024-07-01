Накопления менее 10% прожиточного минимума будут выплачены пенсионерам РФ

Граждане России, у которых размер накопительной пенсии составил 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера, будут получать однократную выплату этих накоплений с 1 июля в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2023 № 632-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, лица, у которых размер накопительной пенсии на момент назначения был бы равен или меньше 10% от общего прожиточного минимума пенсионера по России, будут получать накопленную пенсию по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В конце мая Минтруд РФ предложил определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год продолжительностью в 270 месяцев, что эквивалентно 22,5 года.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии является ключевым фактором для расчета размера ежемесячных выплат. Ежегодно он устанавливается федеральным законом на основе статистики продолжительности жизни получателей накопительной пенсии. Общая сумма накоплений делится на этот период для определения размера ежемесячной выплаты.

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