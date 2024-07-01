Украина отказалась погашать долги перед СНГ

Украинские власти отказались выплачивать долги странам — членам Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом рассказал генеральный секретарь организации Сергей Лебедев, пишет газета «Известия».

По словам руководителя международной структуры, де-юре Украина все еще считается страной — членом СНГ. Тем не менее Киев уже несколько лет не вносит средства в единый бюджет организации, из-за чего у него накопился долг перед ней.

«Украина отказалась выплачивать какие-либо долги. Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов», — подчеркнул Лебедев.

При этом в материале со ссылкой на министерство иностранных дел РФ отмечается, что уже в 2019 году долг Киева перед СНГ превысил 300 млн рублей. Журналисты направили в ведомство запрос на предоставление актуальных данных, но пока не получили ответа.

Авторы публикации добавили, что в 2024 году председателем СНГ является РФ. Но, несмотря на это, Москва не пытается добиться выхода Киева из организации. Как сказал заместитель главы российского МИД Михаил Галузин, власти страны не предпринимают подобных шагов, так как в них нет необходимости. Дипломат пояснил, что главной задачей СНГ остается поощрение сотрудничества между государствами в культурной и торгово-экономической сферах.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) отказался списывать долги Украине.