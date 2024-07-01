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Стало известно, в каких округах Москвы продается больше всего квартир

«Метриум»: больше всего квартир в новостройках продается на юге столицы

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Shutterstock/Oleg Opryshko

В новостройках на юге Москвы в июне 2024 года продается 8105 квартир и апартаментов (16,6% от суммарного объема предложения в «старой» Москве). По итогам мая 2024 года Южный округ занял первое место по объему предложения в Москве. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Южный округ превзошел Западный, который лидировал годом ранее. Вместе с тем за прошедшие 12 месяцев объем экспозиции на юге столицы сократился на 3,4%, несмотря на то, что за год здесь вышли 6 новых проектов. Соответственно, вымывание предложения объясняется активным спросом. Только по договорам долевого участия (ДДУ) за год здесь совершено порядка 11,3 тыс. сделок», — отметил Сырцов.

Управляющий партнер компании «Аеон Девелопмент» Дмитрий Старостин добавил, что в жилых корпусах ЮАО со сроком сдачи не ранее 2030 года построено и строится порядка 3,9 млн кв. м квартир и апартаментов. Эксперт уточнил, что по активности застройки юг Москвы уступает только локациям «Большого Сити». По словам Старостина, территория Южного округа привлекает девелоперов не только большим числом свободных участков, но и их экологичностью, живописностью, транспортной доступностью.

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