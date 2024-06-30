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ФАС просят проверить обоснованность резкого подорожания мороженого

Глава ЛДПР Слуцкий попросил ФАС проверить обоснованность роста цен на мороженое

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Unsplash

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность резкого роста цен на мороженое. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе фракции. Письмо направлено главе ведомства Максиму Шаскольскому.

Поводом для обращения стали многочисленные жалобы от россиян, поступающие в ЛДПР. Граждане недовольны резким увеличением цен на мороженое. По последним данным, до наступления лета цены на отдельные виды мороженого в России подорожали на 25%, прогнозируется дальнейшее повышение стоимости десерта. По словам Слуцкого, необоснованно завышенная цена приводит к дополнительным расходам семейного бюджета.

«В связи с вышеизложенным прошу ... дать поручение провести проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства, в связи с повышением цен на мороженое», — написал Слуцкий.

В преддверии самого жаркого сезона спрос на мороженое в России увеличился на треть, сообщала газета «Известия». Средняя стоимость холодного десерта в киосках выросла с 58 до 70 руб. в сравнении с прошлым годом. Средний чек, 210 руб., не изменился.

2023 год оказался рекордным – производство мороженого в России выросло до 524 тыс. тонн, что на 13% больше предыдущего года. В лидерах оказались всем известные «Айсбери», «Ренна» и Unilever, «Славица», «Русский холод» и «Чистая линия». Россияне в принципе стали больше употреблять молока – за 2023 год потребление молочной продукции на душу населения выросло до 250 кг в год, что является максимумом почти за 30 лет.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев предрек рост цен на мороженое.

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