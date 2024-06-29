Баффет вычеркнул Гейтсов из своего завещания

Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет принял решение вычеркнуть из своего завещания Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Его слова передает The Wall Street Journal.

Баффет рассказал, что он решил направить свои деньги в новый благотворительный фонд, которым будут управлять его дочь и двое сыновей.

4 июня сообщалось, что стоимость акций холдинга Berkshire Hathaway обвалилась на 99,97% на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) из-за технического сбоя. Стоимость бумаг класса А в понедельник в моменте обвалилась с $627,4 тыс до $185 за бумагу, что составило практически 100% обвал стоимости акций. При этом младшие акции класса B за этот же период времени упали всего на 1,15% — до $409,66.

5 мая стало известно, что Баффет продолжает распродавать акции Apple на фоне проблем у технологического гиганта. Согласно квартальному отчету Berkshire Hathaway, в первые три месяца 2024 года конгломерат сократил долю в бигтехе почти на 13% — до 790 млн акций ($135,4 млрд).

Ранее Уоррен Баффет предупредил о сложностях в Berkshire после его ухода.