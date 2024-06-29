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Египет и ЕС будут сотрудничать при производстве зеленого водорода и аммиака

Египет и Евросоюз подписали четыре соглашения почти на €300 миллионов

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Unsplash

Руководитель Министерства планирования и экономического развития Египта Хала ас-Саид заявила, что Каир и Евросоюз заключили несколько соглашений о сотрудничестве в сфере производства зеленого водорода и зеленого аммиака, а также строительства на египетской территории предприятий, связанных с этой отраслью. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Каир совместно с несколькими европейскими компаниями работают над тем, чтобы построить в Египте предприятия, которые будут связаны с данной сферой.

Она подчеркнула, что также планируется подписать договор о строительстве в Египте автозавода Volkswagen.

В пресс-службе правительства Египта добавили, что общий объем средств, выделяемых ЕС по этим соглашениям, составляет €299 млн.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделил Египту €1 млрд в рамках поддержки проводимых в африканской стране экономических реформ.

Она напомнила, что в марте этого года Брюссель и Каир подписали соглашение о помощи в размере €7,4 млрд. €1 млрд — это первый транш из обещанной суммы.

Ранее в ЕС решили пустить активы РФ на закупку оружия для Киева.

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