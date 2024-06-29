Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за засухи во Вьетнаме цены на кофе робуста сильно выросли

Bloomberg: с начала 2024 года цены на кофе сорта робуста взлетели на 40%

close
100%
Tsvangirayi Mukwazhi/AP

С начала 2024 года цены на кофе робуста выросли на мировом рынке на 40%. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной такого скачка стоимости стал неурожай в Бразилии и особенно во Вьетнаме — крупнейшем в мире производителе робусты.

В настоящий момент прогнозы специалистов неутешительны: ожидается, что во Вьетнаме сохранятся более жаркие и засушливые условия из-за погодных условий, вызванных Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Это может привести к дальнейшему сокращению производства кофе.

Из-за сокращения поставок на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке растут цены на кофе. По данным аналитиков, они уже достигли максимальных с 2008 года значений.

Это не первое сообщение такого рода. В апреле стало известно, что из-за угрозы дефицита биржевые цены на кофе робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, достигли максимальных уровней за последние 16 лет.

Ранее ученые раскрыли генетические причины кофемании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами