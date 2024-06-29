Из-за засухи во Вьетнаме цены на кофе робуста сильно выросли

С начала 2024 года цены на кофе робуста выросли на мировом рынке на 40%. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной такого скачка стоимости стал неурожай в Бразилии и особенно во Вьетнаме — крупнейшем в мире производителе робусты.

В настоящий момент прогнозы специалистов неутешительны: ожидается, что во Вьетнаме сохранятся более жаркие и засушливые условия из-за погодных условий, вызванных Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Это может привести к дальнейшему сокращению производства кофе.

Из-за сокращения поставок на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке растут цены на кофе. По данным аналитиков, они уже достигли максимальных с 2008 года значений.

Это не первое сообщение такого рода. В апреле стало известно, что из-за угрозы дефицита биржевые цены на кофе робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, достигли максимальных уровней за последние 16 лет.

Ранее ученые раскрыли генетические причины кофемании.