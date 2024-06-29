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ЕС выделил Египту €1 млрд

Дер Ляйен: ЕС выделил Египту €1 млрд на поддержку его экономических реформ

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Unsplash

Европейский союз выделил Египту €1 млрд в рамках поддержки проводимых в африканской стране экономических реформ. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе церемонии открытия инвестиционного форума Египет — ЕС в Каире, передает ТАСС.

Она напомнила, что в марте этого года Брюссель и Каир подписали соглашение о помощи в размере €7,4 млрд. €1 млрд — это первый транш из обещанной суммы.

Глава ЕК отметила, что новые реформы в экономической сфере Египта позволят привлечь еще больше инвесторов в экономику страны и созданию новых рабочих мест.

В общей сложности участники форума рассчитывают подписать более 20 меморандумов о взаимопонимании общей стоимостью €40 млрд, добавила фон дер Ляйен. По ее словам, соглашения коснутся нескольких сфер, в частности производства зеленого водорода, авиа- и автомобилестроения и химической промышленности.

В свою очередь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна сейчас сталкивается с одним кризисом за другим на международном и региональном уровнях, отрицательные последствия которых ощущает на себе весь мир. В связи с этим он отметил, что особо важна поддержка между Египтом и партнерами из Европы.

Инвестиционный форум в формате «Египет — ЕС» проходит в Каире 29-30 июня.

Ранее в ЕС решили пустить активы РФ на закупку оружия для Киева.

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