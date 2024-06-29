Карты российских банков могут заработать в еще одной стране

Карты российских банков могут заработать в Танзании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в африканской стране Андрея Аветисяна.

«Работаем над тем, чтобы у наших туристов появилась возможность расплачиваться российскими картами во время отдыха в Танзании», — сказал дипломат.

По словам Аветисяна, танзанийцы заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений с Россией. Налаживание межбанковского взаимодействия является одним из значимых шагов в построении связей.

До конца 2024 года для россиян планируется запустить прямые авиарейсы в Танзанию. Также станут доступны прямые перелеты в Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.

До этого россиянам рассказали, какую валюту лучше брать за границу. По словам экспертов, туристам выгоднее всего ехать за рубеж с наличными долларами и евро.

Ранее россиян предупредили о трех рисках мошенничества в путешествиях.