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Доля юаня в мировых резервах сократилась до четырехлетнего минимума

Доля юаня в мировых резервах упала до минимума со второго квартала 2020 года

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Depositphotos

Доля китайского юаня в мировых валютных резервах в первом квартале сократилась до 2,15% с 2,29% кварталом ранее. Это самый низкий показатель с апреля — июня 2020 года, пишет РИА Новости.

Более того, по итогам первых трех месяцев свой удельный вес в мировых резервах потерял евро. Его доля за период опустилась на 0,25 п. п., до 19,69%. Европейская валюта не может преодолеть отметку в 20% на протяжении пяти последних кварталов.

Между тем доля доллара выросла на 0,41 п. п. и составила 58,85%. Также увеличился удельный вес в мировых резервах японской иены (до 5,69%), фунта стерлингов (до 4,89%), австралийского доллара (до 2,16%).

Суммарный объем мировых валютных резервов по итогам января — марта 2024 года составил $12,35 трлн.

До этого на Западе заявили о начавшейся дедолларизации мировой экономики.

Ранее россиянам дали совет по покупке долларов.

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