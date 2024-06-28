В Сбере рассказали о роли ИИ в расследовании преступлений

Сбер внедряет модели искусственного интеллекта в практику расследований инцидентов в отношении банка и его клиентов. Об этом на сессии «Криминалистика для правосудия будущего» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) рассказал управляющий директор Департамента безопасности Сбербанка Никита Кудряшкин.

По его словам, ИИ помогает провести предиктивный анализ угроз, которые выявляются в ходе мониторинга криминогенной обстановки. Он отметил, что ИИ-модели способствуют более быстрой реакции на изменение обстановки, а также увеличивают качество и скорость расследований.

«У Сбера более 108 млн розничных клиентов, и поэтому вручную обработать все рисковые факторы невозможно. Чтобы оценить критичность наступления потенциального рискового события в отношении клиента, в алгоритм нашей модели мы включили такие триггеры, как возрастные группы, сегментарные категории, активность использования продуктов и другие паттерны», — рассказал Кудряшкин.

Он уточнил, что такое решение помогает выявлять пул «критичных» клиентов, в отношении которых риск преступных действий высок. Кроме того, это позволяет предлагать возможные меры противодействия.

Также Кудряшкин рассказал, ИИ применяется в определении местоположения преступников. Это становится возможным из-за способности моделей обрабатывать и анализировать значительные объемы информации, в ходе чего выявляются связи и паттерны, которых человек не замечает.

При этом он уточнил, что полностью заменить человека ИИ не может, поэтому экспертное мнение и оценка опытного специалиста по-прежнему играют критически важную роль.

По его словам в 2023–2024 годах правоохранительными органами при содействии Сбера возбуждено 1022 уголовных дела, по которым уже установлены подозреваемые. Также было задержано 2594 лица, причастных к совершению преступлений, у предотвращенный ущерб составил 7,45 млрд рублей.