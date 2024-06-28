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Инициативы работников «Роснефти» принесли компании 4 млрд рублей

«Роснефть» внедрила в производство 419 предложений работников компании

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Пресс-служба «Роснефти»

Экономический эффект от применения рационализаторских предложений и инициатив работников «Роснефти» за 2023 год составил 4 млрд рублей. Из поступивших почти 2,5 тыс. предложений, почти 950 были приняты как рационализаторские, а 419 — внедрены в производственную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В «Роснефти» отметили, что компания поощряет авторов за создание и использование рационализаторских предложений.

Рационализаторская и изобретательская деятельность на предприятиях «Роснефти» направлена на повышение производительности труда, качества, надежности и долговечности изделий, экономию материальных и трудовых ресурсов, улучшение условий труда и техники безопасности, снижение воздействия на окружающую среду.

В компании рассказали, что предложения сотрудников «РН-Пурнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») помогли снизить затраты и сэкономить ресурсы предприятия.

В прошлом году специалисты подали 66 рационализаторских предложений, 12 из которых внедрили в производство. За счет этого компания заработала около 140 млн рублей.
Для развития рационализаторской деятельности и инициатив работников «Роснефть» внедрила информационную систему управления идеями и инициативами. В ней хранятся все предложения работников компании.

В последнюю субботу июня «Роснефть» вместе со всем отечественным научным сообществом отмечает профессиональный праздник изобретателей и рационализаторов.

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