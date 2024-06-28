Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске

В новых офисах Сбера в Донецке и Луганске оформили первые жилищные кредиты, сообщает пресс-служба банка.

В Донецке по льготной программе «Региональная ипотека» выдано 2 ипотеки.

Минимальный процентный взнос по этой ипотеке составляет 10,1% от стоимости жилья.

«Наличие собственной жилплощади — важная составляющая современной жизни. Благодаря поддержке Сбера мне удалось стать владельцем комфортной квартиры с видом на море», — сказал клиент Сбера Сергей Поздняков.

Также военнослужащий, проходящий службу в ЛНР, оформил первый льготный ипотечный кредит в Луганске.

Напомним, ранее в ЛНР и ДНР открылись первые полноформатные офисы Сбера.