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Спрос на новостройки в России резко подскочил из-за скорой отмены льготной ипотеки

Спрос россиян на новостройки в июне вырос на 40%

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Спрос россиян на новое жилье в июне взлетел на 40% в преддверии окончания действия льготной ипотечной программы на новостройки, сообщает ТАСС.

Рост потребительской активности превысил все ожидания. В результате некоторые банки уже с 21 июня под разными предлогами стали приостанавливать выдачу.

«Часть наших клиентов не смогла купить квартиры именно в новостройках, потому что все ждали ажиотажа, но никто не ждал, что он будет вот такой», — комментирует основатель агентства недвижимости «Лэндл» Алексей Клышин.

Банки не успеют обработать все поступившие запросы, уверены аналитики. При этом кредитные организации стараются идти навстречу клиентам. Так, Сбербанк продлил действие льготных ипотечных условий на 1 июля.

До этого стало известно, где в России самое доступное жилье. Оказалось, что проще всего накопить на квартиру жителям Ненецкого автономного округа. Чтобы купить типовую двухкомнатную «вторичку» в регионе среднестатистической российской семье с одним ребенком потребуется откладывать минимум 2,6 года.

Ранее россияне оценили возможность покупки квартиры без кредита.

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