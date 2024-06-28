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Безработица в Германии достигла трехлетнего максимума

Уровень безработицы в Германии вырос до максимума с мая 2021 года

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Markus Schreiber/AP

Уровень безработицы в Германии по итогам июня неожиданно вырос до 6%. Это максимальный показатель с мая 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Число безработных за месяц выросло на 19 тыс. Опрошенные аналитики ожидали, что показатель не превысит 15 тыс.

Рынок труда продолжает находиться в нестабильном положении, отмечает глава агентства Андреа Налес. Компании по-прежнему осторожны в поиске новых сотрудников. Так, в июне в Германии было открыто 701 тыс. новых вакансий, что на 69 тыс. меньше, чем год назад.

Между тем в России фиксируется рекордно низкий уровень безработицы. По результатам апреля показатель установил новый исторический минимум, снизившись до 2,6% с 2,7% в предыдущем месяце.

Ранее стало известно, как россиян могут удерживать от увольнения.

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