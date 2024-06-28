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Иран, Вьетнам и Таиланд готовы начать поставки куриных яиц в Россию

Россельхознадзор изучает запросы Ирана, Вьетнама и Таиланда по поставкам яиц

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Shutterstock

Россельхознадзор рассматривает обращения Ирана, Вьетнама и Таиланда по началу поставок пищевых яиц на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, обращения рассматриваются на основании оценки риска и согласно процедуре, предусмотренной законодательством Евразийского экономического союза.

До этого руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из Северной Кореи подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках. По его словам, корейская сторона также готова экспортировать в Российскую Федерацию женьшень.

До этого данные статистической службы Китая показали, что в апреле – мае текущего года КНР импортировала первую за долгое время партию российской свинины на $677 тысяч. Уточнялось, что в апреле Пекин купил у Москвы свинины на $953 тысячи, тогда как в мае поставки мяса превысили сумму в $676 тысяч.

Ранее стало известно, что в России резко вырос импорт пива.

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