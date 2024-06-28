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В России нашли способ сдержать рост цен на хлеб

«Ъ»: российские производители хлеба сдерживают рост цен за счет полуфабрикатов

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Unsplash

Сдерживать рост цен на хлеб в России начали с помощью замороженных полуфабрикатов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского союза пекарей (РСП).

По итогам первых пяти месяцев производство таких полуфабрикатов в стране выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Хлебопеки в последнее время столкнулись с подорожанием грузоперевозок на фоне дефицита кадров. Замороженная продукция позволяет им экономить на логистике, пояснил президент РСП Дмитрий Семенов.

Более того, срок годности подобных товаров разрешает доставлять их по более гибкому графику, а также перевозить их на более дальние расстояния и тем самым расширять географию поставок, добавил эксперт.

Согласно прогнозам, цены на социально значимые продукты в России упадут в июле — декабре текущего года. К этой категории товаров в том числе относится хлеб.

Ранее в Аргентине зафиксировали рекордный спад потребления говядины из-за высокой инфляции в стране.

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