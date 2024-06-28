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Казахстанская биржа намерена исключить Мосбиржу из числа своих акционеров

Казахстанская биржа хочет выкупить свои акций у Мосбиржи из-за санкций

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций. Также рассматривается вариант их перепродажи третьим лицам. Об этом сообщает Frank Media.

KASE опасается, что наличие среди ее акционеров санкционного лица помешает бирже в выстраивании отношений с иностранными партнерами.

Российской торговой площадке принадлежит 13,1% ценных бумаг KASE. Их рыночная стоимость оценивается в порядка 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд рублей.

12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, а также Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В Минфине РФ признали, что новые ограничения усложнят внешнее взаимодействие России. Между тем внутренний рынок продолжает работать в прежнем режиме. Более того, в Минфине ожидают рост числа размещений компаний на Мосбирже.

Ранее в России заговорили о создании еще одной биржи для торгов акциями.

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