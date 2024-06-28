Стало известно, почему у Эстонии не получится украсть российские активы

Парламент Эстонии не поможет правительству конфисковать замороженные активы России из-за того, что в республике отсутствует имущество, подлежащее автоматической конфискации в пользу Украины. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на эстонского парламентария Андрея Коробейника.

Речь идет о принятом в мае законе, который позволял властям конфисковать замороженные активы российских физических и юридических лиц — в Эстонии, по расчетам МИД страны, было заблокировано имущество стоимостью €37–39 млн.

«Президент Эстонии провозгласил этот законопроект, но отметил при этом, что для отчуждения имущества недостаточно того, что оно заморожено из-за международных санкций. Потенциальное отчуждение имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или в нарушении норм ведения войны. При этом данные преступления должны быть доказаны», — заявил Коробейник.

Эстонский депутат заявил, что ситуация может измениться в том случае, если конфликт на Украине перейдет на новый уровень эскалации.

До этого зампостпреда России Дмитрий Медведев назвал хищение государственных активов поводом для войны.

Ранее Медведев предложил способ защиты активов РФ.