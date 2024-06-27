Представители медиабизнеса обсудили актуальность применения вирусного пиара в работе

Вирусный PR способен привлечь внимание миллионных аудиторий к бренду всего за несколько дней, однако за этим преимуществом скрываются сложности и риски, которые нужно учитывать при создании вирусных кампаний. Такое мнение на встрече членов комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров высказала директор по коммуникациям организации Светлана Баранова.

Выступая на встрече, тема которой была обозначена как «Пиар без вируса, как птица без полета — за и против», Светлана Баранова отметила, что вирусный PR не теряет своей популярности, поскольку создает огромный поток обсуждений в соцсетях и СМИ. Однако в некоторых случаях вирусные механики приводят к риску.

Мероприятие прошло в формате диспут-баттла с участием ведущих экспертов коммуникационной отрасли и представителей медиабизнеса.

Спикеры обсудили основные тенденции в области вирусного пиара, способы эффективного измерения результатов вирусных стратегий, а также влияние этики на создание успешных PR-кампаний.

Во время баттла участники разделились на две команды, представляющие противоположные взгляды на обозначенную тему.

По мнению гендиректора Agenda Media Group, вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алексея Парфуна, «вне комплексной рекламной кампании вирусный пиар не живет».

Директор АНО «Ресурсный центр новых медиа» Ярослав Шевелев заявил, что сегодня большая часть контента строится вокруг тревожности населения — аудитория в основном ориентируется на Теlegram, как источник актуальной информации.

По его словам, многие, в том числе недобросовестные авторы, используют эти площадки для распространения негативного вирусного контента.

Блогеров Шевелев назвал основными распространителями вирусного пиара.

Эксперт подчеркнул, что блогерам стоит больше заботиться о своей репутации, социальной значимости сказанного ими и последствиях публикуемого контента.

В свою очередь директор практики Digital-коммуникаций коммуникационного агентства «Михайлов и партнеры» Сергей Стукалов заявил, что вирусный пиар позволяет получать оперативное превосходство перед конкурентами.

По итогам баттла среди тех, кто «за» и «против» вирусного пиара стало ясно, что вирусный пиар не теряет актуальности. Однако, выбирая такой метод работы, необходимо оценивать аудиторию, продукт, бренд и этичность креатива.