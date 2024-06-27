Forbes назвал богатейшего россиянина по доходу от дивидендов

Бывший президент НК «Лукойл», председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов второй год подряд возглавил топ-50 богатейших россиян по дивидендному доходу. Рейтинг опубликовал Forbes.

По итогам 2023 года Алекперов заработал на дивидендах 177,4 млрд рублей. Общее состояние миллиардера за год увеличилось до $28,6 млрд. В результате он поднялся на 59-е места в общемировом рейтинге Forbes и впервые возглавил список богатейших россиян.

Второе место в списке россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год занял председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Его дивидендный доход за прошлый год составил порядка 105 млрд рублей.

Тройку замыкает акционер химического производителя «Сибур холдинг» Геннадий Тимченко, которому дивиденды принесли дополнительных 84,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с начала года поступления в российский бюджет от налога на богатых резко выросли.