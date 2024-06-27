Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Forbes назвал богатейшего россиянина по доходу от дивидендов

Forbes: Алекперов снова возглавил топ богатейших россиян по дивидендному доходу

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Бывший президент НК «Лукойл», председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов второй год подряд возглавил топ-50 богатейших россиян по дивидендному доходу. Рейтинг опубликовал Forbes.

По итогам 2023 года Алекперов заработал на дивидендах 177,4 млрд рублей. Общее состояние миллиардера за год увеличилось до $28,6 млрд. В результате он поднялся на 59-е места в общемировом рейтинге Forbes и впервые возглавил список богатейших россиян.

Второе место в списке россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год занял председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Его дивидендный доход за прошлый год составил порядка 105 млрд рублей.

Тройку замыкает акционер химического производителя «Сибур холдинг» Геннадий Тимченко, которому дивиденды принесли дополнительных 84,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с начала года поступления в российский бюджет от налога на богатых резко выросли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами