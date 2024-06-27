В Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила при назначении социальных выплат учитывать среднедушевой доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина после вычета налогов, то есть с той суммы, которую они расходуют на свое содержание и своих детей. Такой законопроект фракция внесет в Госдуму сегодня. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ЛДПР.

В настоящее время доход семьи или самостоятельно живущего россиянина рассчитывается до вычетов налогов.

По мнению парламентариев, рассчитанный доход является определяющим показателем при назначении мер социальной поддержки малоимущим, чьи среднедушевые поступления ниже прожиточного минимума. Следовательно, доход граждан до вычета налогов может остаться выше прожиточного минимума региона проживания, что по факту лишает их возможности получить социальную помощь, отметили депутаты. По их мнению, необходимо считать поступления семьи в виде чистых денег, которые остаются в кошельке этой семьи или одиноко проживающего гражданина. Депутаты подчеркнули, что миллионы людей в России живут за чертой бедности, и критерием определения уровня дохода семьи является прожиточный минимум.

По словам депутата Госдумы от фракции ЛДПР Владимира Сипягина, каждый гражданин, который получает зарплату, платит с этого налоги, а значит, у него остается сумма без налога, и, следовательно, он может купить продукты или дневник ребенку на меньшую сумму, чем считает государство. В ЛДПР уверены, что принятие законопроекта снимет предмет социальной напряженности в обществе и будет соответствовать целям социальной политики государства.

Поправки планируется внести в федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

Ранее в Госдуме призвали ввести механизм соцдоплаты к пенсии.