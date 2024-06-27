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Стало известно, на сколько подорожало элитное жилье в Москве

Риелтор Раджабова: элитное жилье в Москве подорожало вдвое за пять лет

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Vladimir Baranov/Global Look Press

За последние пять лет средняя цена квадратного метра элитного жилья в новостройках Москвы выросла более чем вдвое, до 1,971 млн руб. по итогам мая 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По итогам мая 2019 года средняя цена элитного первичного жилья составляла 974,1 тыс. руб. за кв. м. Раджабова уточнила, что разрыв цен между элитным и делюкс классами достиг 91,7%.

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова добавила, что если в элитных новостройках средняя стоимость квартиры или апартамента составляет около 190 млн руб., то в проектах делюкс-класса этот показатель достигает 478 млн руб. По ее словам, делюкс прежде всего определяется локацией: 27 из 31 проекта этого класса реализуются в пределах Садового кольца (а еще 20 — внутри Бульварного). Между тем в элитном сегменте уже половина новостроек находится за пределами Садового кольца. Борисова уточнила, что есть и качественные различия — гостиничное обслуживание жителей, дополнительные сервисы (индивидуальный шеф-дизайнер, подбор домашнего персонала), последние проекты ушедших из РФ иностранных архитекторов.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева отметила, что россияне могут сэкономить 20-40% при покупке строящегося жилья на стадии котлована. Например, в премиальном сегменте средняя стоимость «квадрата» на начальной стадии строительства составляет 636 тыс. руб. В среднем по сегменту квадратный метр здесь стоит 691 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что российские блогеры начали скупать элитное жилье.

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