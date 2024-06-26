В зеленых фургонах от Сбера можно будет придумать дизайн банковской карты

Сбер решил дать возможность москвичам и гостям столицы проявить фантазию. С 28 по 30 июня на улицах Москвы появятся специальные кардтраки — зеленые фургоны, в которых любой желающий сможет создать себе дебетовую банковскую карту с уникальным изображением. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Дизайн карты поможет создать нейросеть Сбера Kandinsky. Карту можно будет распечатать на специальном принтере прямо в зеленом фургоне.

Кардтрак будет работать 28 июня в Москва-Сити, 29 июня — на ВДНХ, а 30 июня — в арт-пространстве «Хлебозавод».

Для создания собственного дизайна карты, нужно ввести в Kandinsky промпт (текстовый запрос) — с этим помогут менеджеры банка у кардтрака.

При желании можно выбрать готовый дизайн карты из новой лимитированной нейроколлекции, созданной специально для кардтрака.

Кроме того, три варианта СберКарты с лимитированным нейродизайном доступны на сайте.

По словам директора дивизиона Сбера «Кошелек клиента» Игоря Ковалева, идея кардтрака родилась по аналогии с фудтраками.

«Только в нашем зеленом фургоне вместо еды можно ″приготовить″ СберКарту со своим уникальным дизайном. Эмоции от создания собственного дизайна карты запомнятся надолго», — сказал Ковалев.

Он также добавил, что гости кардтрака смогут попробовать летние напитки и выиграть нейромерч: пледы в виде банковской карты, кардхолдеры, брелоки и стикеры.