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Российским компаниям помогут заместить иностранные сервисы для онлайн-коммуникаций

Компаниям упростят переход на российский сервис для общения

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Unsplash

Платформа «МТС Линк» предоставит российским компаниям, которые могут потерять доступ к зарубежному офисному программному обеспечению (Microsoft Teams, Slack, Zoom и другие), особые условия при переходе на отечественную цифровую экосистему, сообщает пресс-служба МТС Линк.

С помощью платформы компании могут проводить онлайн-совещания и видеозвонки с коллегами. Также платформа предоставляет опции на основе искусственного интеллекта, среди которых текстовая расшифровка, автоматическое подведение итогов встречи и другие возможности.

Как отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин, пользователи могут быть уверены, что их лицензии не будут отключены.

«Недавнее исследование J'son&Partners Consulting показало, что некоторые российские платформы, в том числе «МТС Линк», превосходят зарубежные аналоги по стабильности», — сказал он.

Также пользователи смогут пользоваться корпоративным мессенджером и интерактивными онлайн-досками.

Напомним, согласно документу Минфина США, с 12 сентября 2024 года компаниям и гражданам США запретят оказывать услуги IT-консалтинга и разработки ПО, услуги по техподдержке и предоставлять облачные сервисы определенных категорий лицам, находящимся на территории РФ.

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