В Сбере одобрили новые правила рассмотрения обособленных споров по делам о банкротстве

Вступивший в силу 29 мая Федеральный закон № 107-ФЗ, которым были внесены изменения в Закон о банкротстве и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, позволит ввести в практику новые правила рассмотрения обособленных споров в банкротстве, что снизит нагрузку на арбитражные суды в России. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

Выступая на сессии «Банкротство-2024: новые тренды», Евгений Акимов отметил, что за последние 10 лет процедуры банкротства сильно усложнились и стали более конфликтными.

Он констатировал, что год от года растет количество споров, рассматриваемых арбитражными судами.

В профильное законодательство постоянно вносятся изменения. Например, закон о банкротстве за последние 10 лет менялся 90 раз. В результате арбитражные суды перегружены.

Он подчеркнул, что во вступившем в силу 29 мая законе № 107-ФЗ, подготовленном Верховным судом, важны новые правила рассмотрения обособленных споров в банкротстве.

Акимов отметил, что по новому закону кредиторы направляют требования в суд, а суд без вызова сторон рассматривает их и выносит только резолютивную часть определения. Если кто-то из кредиторов готов возразить, суд рассматривает требования в очном порядке. Есть возможность обжаловать определение, при этом можно сначала запросить у суда мотивировочную часть определения, либо суд составит ее уже после поступления жалобы.

К другим изменениям он также отнес, что суды теперь без вызова сторон рассматривают вопросы продления сроков процедур, истребования документации и т.д.

«Эти изменения позволят значительно разгрузить суды. К примеру, 90% определений о включении требований никем не обжаловались, но судебные заседания все равно проводились и арбитражные управляющие или их представители, а также кредиторы вынуждены были на них присутствовать. Ресурсы впустую тратились и на администрирование таких процессов», — заявил Акимов.

На разгрузку судов, по мнению представителя Сбера, направлен и новый документ, по которому за рассмотрение обособленных споров в банкротстве теперь нужно платить госпошлину.

Вводя госпошлину, Верховный суд хочет сократить число необоснованных жалоб, отметил Акимов.

Начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка считает, что разгрузка судов позволит судьям больше времени уделять тем процессам, где есть спор о праве, и тщательнее прорабатывать решения.