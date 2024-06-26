Экономист спрогнозировал, до каких значений доллар упадет в ближайшее время

В ближайшее время курс доллара вряд ли упадет сильно ниже 85 руб. Такой прогноз дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции «Российский рынок акций: Дивсезон уходит, следующий драйвер — снижение ставки», отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Мы не смотрим сейчас на курс драматически, как, например, в 2022 году, когда мы увидели уход доллара со 100 плюс руб. до 50 руб. То есть укрепление, в принципе, самое максимальное, которое мы видели, совершилось. Сейчас основная ситуация будет разворачиваться именно с состоянием платежного баланса РФ, с объемом импорта. Но опять-таки краткосрочные шоки могут качать курс в течение дня», — отметил экономист.

Федоров подчеркнул, что сейчас рублевые активы дают гораздо большую доходность, чем валютные, и в принципе вкладываться в валюту уже не так интересно.

По данным на 14:22 мск 26 июня, курс доллара на внебиржевом рынке составляет 87,08 руб.

После смягчения требований к российским экспортерам по продаже валютной выручки аналитики ждут доллар по 87-94 руб., евро — 93-101 руб., а юань — 11,8-12,8 руб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам дали прогноз по курсам доллара, евро и юаня на эту неделю.