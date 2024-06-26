В России оценили, как изменится ситуация на рынке жилья после завершения льготной ипотеки

Рынок недвижимости в России ждут серьезные перемены после 1 июля на фоне завершения действия программы льготной ипотеки, однако не стоит рассчитывать на серьезное снижение стоимости квартир. Об этом рассказал основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев, передает Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что на долю льготной ипотеки приходилось около 40% от доли всех покупок квартир на рынке строящегося жилья. В связи с этим ее отмена, скорее всего, приведет к существенному сокращению спроса на такое жилье, а также снижению объема сделок, считает он. По его словам, чтобы поддержать спрос, застройщикам придется менять формат работы с банками и расширять перечень инструментов для привлечения покупателей.

«Наиболее вероятные шаги застройщиков — это продажа жилья вместе с арендой в рассрочку без какой-то либо процентной ставки либо с какой-то совсем небольшой процентной ставкой. Либо как вариант они попытаются сделать то же самое, что они делали пару лет назад, когда субсидировали ипотечную ставку за свой счёт, но при этом не снижали стоимость жилья», — допустил Апрелев.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко до этого говорила, что банки не смогут сохранить низкую ставку после завершения льготной программы ипотеки под 8%, даже если застройщики согласятся субсидировать выпадающие доходы.

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