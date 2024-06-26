Предприниматели смогут оценить рынок и создать бизнес-план на платформе МСП.РФ

Новый сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана», позволяющий предпринимателям оценить рынок в выбранной сфере и провести бизнес планирование более чем по 160 видам деятельности, стал доступен пользователям цифровой платформы МСП.РФ. Об этом сообщили в Корпорации МСП.

Все расчеты производятся на основе усредненных показателей реальной практики ведения бизнеса в регионах с возможностью персональной настройки параметров.

На основе данных от Росстата, ФНС России и справочника 2ГИС цифровая платформа подскажет, какие торговые точки пользуются наибольшим спросом в выбранном городе и районе, сколько вокруг конкурентов и потенциальных клиентов, на какую прибыль можно рассчитывать.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для эффективной работы от предпринимателей требуется постоянный мониторинг рынка, конкурентов, потребителей и других факторов, влияющих на бизнес. Неправильная оценка конкурентной среды, требуемых инвестиций и текущих затрат влечет риски и может свести на нет усилия по открытию и расширению своего бизнеса.

«Новый сервис на цифровой платформе МСП.РФ помогает объективно оценить рыночную ситуацию и выбрать подходящую стратегию ведения бизнеса», — пояснил Александр Исаевич.

Уже сейчас в сервисе «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» размещено более 300 типовых бизнес-планов. В них включены данные о необходимых инвестициях и ориентировочных сроках окупаемости, планируемых объемах выручки и прибыльности продаж.

Бизнес-планы содержат этапы реализации бизнес-идеи по месяцам, список необходимых документов, штатное расписание, характеристику территории (потребители, конкуренты, транспорт и даже парковки), расчет кредитных обязательств и их влияния на прибыльность.

Произвести онлайн-расчеты рыночной ниши и составить бизнес-план могут также самозанятые. Для них на МСП.РФ есть 15 типовых форматов организации своего дела, адаптированных под условия налога на профессиональный доход.

«Это в том числе услуги парикмахеров, макияжа, маникюра и педикюра, специалистов по ремонту одежды, обуви, компьютеров и цифровой техники, услуги фотографа, изготовления и продажи кондитерских изделий», — добавил Исаевич.

Сейчас расчеты доступны для пользователей платформы МСП.РФ из 85 регионов по 183 крупным городам.

Цифровая платформа МСП.РФ развивается в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».