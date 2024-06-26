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Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке жилья

Девелопер Арцибашева: покупка жилья на стадии котлована позволит сэкономить 20%

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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Россияне могут сэкономить 20-40% при покупке строящегося жилья на стадии котлована. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов подтвердил этот довод и привел статистику. Цены на строящиеся дома в Москве на стадии котлована сейчас составляют 688 тыс. рублей за кв. м, что сопоставимо с премиумом-классом. Средняя стоимость квадратного метра по всем новостройкам Москвы, вне зависимости от стадии готовности, составляет 588 тыс. руб.

Сырцов уточнил, что в премиальном сегменте средняя стоимость «квадрата» на начальной стадии строительства составляет 636 тыс. руб. В среднем по сегменту квадратный метр здесь стоит 691 тыс. руб. В массовом сегменте квадратный метр на старте стоит в среднем 343 тыс. руб. Средняя стоимость «квадрата» по всему массиву предложения в массовом сегменте составляет 346 тыс. руб. В бизнес-классе квадратный метр на начальной стадии строительства обойдется в среднем в 448 тыс. руб. Средняя стоимость квадратного метра по всему сегменту составляет 458 тыс. руб.

До этого сообщалось, что стоимость квадратного метра в столичных новостройках в мае подорожала на 2,9% к апрелю и на 14,4% в годовом выражении.

Ранее стало известно, в каких российских городах повысились цены на новостройки.

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