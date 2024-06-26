Москвичи заинтересовались премиальными новостройками

С июня 2023 года по июнь 2024-го москвичи купили 6,1 тыс. премиальных новостроек. Годом ранее было заключено 2 тыс. договоров долевого участия. Такую статистику «Газете.Ru» предоставила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Суммарная площадь в премиальных новостройках в 2018-2019 годах составила 160 тыс. кв. м, а в 2023-2024 гг., — 444 тыс. кв. м, что в 2,8 раза больше.

Росту спроса не помешало заметное удорожание премиальной недвижимости. Цены на новостройки премиум-класса выросли на 37%. Средняя стоимость квадратного метра в них увеличилась с 508 тыс. руб. в середине 2019 года до 696 тыс. руб. во втором квартале 2024 года. При этом средняя площадь помещения сократилась с 103 кв. м до 79 кв. м.

«Заметнее всего за пять лет подорожали премиальные квартиры и апартаменты с четырьмя и большим числом комнат — на 69%, до 150 млн руб. в среднем. Далее следуют однокомнатные помещения, чья средняя стоимость увеличилась на 62%, до 32 млн руб. Трехкомнатные квартиры и апартаменты стали дороже на 60%. Средняя стоимость двухкомнатных помещений выросла на 57%, до 51 млн руб., а студий — на 54%, до 20 млн руб.», — отметила Раджабова.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев добавил, что покупатели переориентировались с загородных домов на квартиры, и в одном жилом комплексе получают доступ ко всем возможным услугам, а также имеют собственную территорию.

До этого сообщалось, что в Москве резко подорожали новостройки.

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